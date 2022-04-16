У посольства Израиля в Москве заметили длинную очередь

«За ваши деньги все можно. Сперва нужно видеть все, что у вас есть, потом будем заниматься дальше. Что будет стоить? Есть сумочка за 40 тысяч шекелей, есть сумка за 400 тысяч рублей, есть сумка другая за миллион рублей. Что вы хотите?» — цитирует канал неназванных сотрудников одного такого агентства.