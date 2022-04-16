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1 час назад

У посольства Израиля в Москве заметили длинную очередь

Мослента

У посольства Израиля в Москве заметили длинную очередь, ее снял на камеру телеканал «Звезда».

У посольства Израиля в Москве заметили длинную очередь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Попавший в ролик сотрудник сообщает, что ажиотаж фиксируется с конца февраля. При самостоятельной записи своей очереди можно дожидаться от нескольких месяцев до года. Из-за повышенного спроса частные организации начали активно предлагать свои услуги по ускоренному прохождению процедуры получения гражданства.

По словам менеджера одной из юридических компаний, стоимость подобной услуги составляет минимум 10 тысяч евро, сообщает «Звезда». В пакет может входить архивный поиск документов для прохождения консульской проверки, VIP-встреча в аэропорту Израиля, переводчик и личный водитель.

«За ваши деньги все можно. Сперва нужно видеть все, что у вас есть, потом будем заниматься дальше. Что будет стоить? Есть сумочка за 40 тысяч шекелей, есть сумка за 400 тысяч рублей, есть сумка другая за миллион рублей. Что вы хотите?» — цитирует канал неназванных сотрудников одного такого агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что израильское гражданство получили телеведущая Ксения Собчак и рэпер Моргенштерн.

Новости Москвы,Ксения Собчак,
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