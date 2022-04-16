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1 час назад

На северо‑востоке столицы пройдет парад ретротрамваев

РИАМО

В Москве 16 апреля пройдет парад ретротрамваев. Исторические образцы общественного транспорта пройдут от депо имени Баумана до Останкинского пруда в Москве, сообщает пресс-служба Дептранса города.

На северо‑востоке столицы пройдет парад ретротрамваев
Фото: РИАМОРИАМО

Трамваи начнут движение в 11:20. 8 исторических вагонов разных эпох проследуют по маршруту, а затем вернутся в депо имени Баумана к 12:00. В это время ворота депо откроются для всех желающих.

В депо состоится выставка 15 моделей вагонов, которая будет работать до 15:00. Музыкальное сопровождение выставки организуют участники проекта «Музыка в метро».

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