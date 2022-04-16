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1 час назад

Раскрыто место жительства британских гувернанток в Москве

Мослента

Исторически британские гувернантки проживали в столичном здании на Патриарших прудах. Информацию об этом месте раскрыл Telegram-канал «Москва. Детали».

Раскрыто место жительства британских гувернанток в Москве
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

Сейчас в доме 9 в Спиридоньевском переулке находится отель «Марко Поло Пресня». Однако администрация канала обратила внимание, что на фасаде здания можно увидеть гербы Великобритании. Лепнина сохранилась на доме с дореволюционных времен.

Источник пояснил, что здание на Патриарших было построено в 1904 году для иностранок, работавших в обеспеченных московских семьях. Строительство профинансировала Джейн Мак-Гиль — столичная дворянка шотландского происхождения, за ее же счет была возведена англиканская церковь в Вознесенском переулке.

Ранее россиян поразила история здания Моссовета на улице Горького, которое за рекордное время переместили в 1939 году.

Новости Москвы,Марко Поло,
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