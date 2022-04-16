Раскрыто место жительства британских гувернанток в Москве

Исторически британские гувернантки проживали в столичном здании на Патриарших прудах. Информацию об этом месте раскрыл Telegram-канал «Москва. Детали».

Фото: АГН «Москва» АГН «Москва»

Сейчас в доме 9 в Спиридоньевском переулке находится отель «Марко Поло Пресня». Однако администрация канала обратила внимание, что на фасаде здания можно увидеть гербы Великобритании. Лепнина сохранилась на доме с дореволюционных времен.

Источник пояснил, что здание на Патриарших было построено в 1904 году для иностранок, работавших в обеспеченных московских семьях. Строительство профинансировала Джейн Мак-Гиль — столичная дворянка шотландского происхождения, за ее же счет была возведена англиканская церковь в Вознесенском переулке.