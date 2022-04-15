Ракова: Москва вышла на минимальные показатели по госпитализациям с COVID

Москва вышла на минимальные показатели по госпитализациям с COVID-19. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Она также добавила, что столичные власти не видят объективных причин для всплеска заболеваемости COVID-19.

Однако, несмотря на это, по словам Раковой, в павильонах "Здоровая Москва" сделают упор на диспансеризацию перенесших коронавирус.

В Москве за прошедшие сутки госпитализировали 172 человека с коронавирусом. На ИВЛ находятся 102 пациента. Новых случаев коронавируса за день было выявлено 766. От последствий COVID-19 скончались 18 пациентов, выздоровели 911.