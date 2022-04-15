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52 минуты назад

Москва вышла на минимальные показатели по госпитализациям с COVID-19 – Ракова

ТАССиещё 7

Москва вышла на минимальные показатели по госпитализациям с COVID-19. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова: Москва вышла на минимальные показатели по госпитализациям с COVID
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишинпортал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Она также добавила, что столичные власти не видят объективных причин для всплеска заболеваемости COVID-19.

Однако, несмотря на это, по словам Раковой, в павильонах "Здоровая Москва" сделают упор на диспансеризацию перенесших коронавирус.

В Москве за прошедшие сутки госпитализировали 172 человека с коронавирусом. На ИВЛ находятся 102 пациента. Новых случаев коронавируса за день было выявлено 766. От последствий COVID-19 скончались 18 пациентов, выздоровели 911.

Ранее сообщалось, что в Москве сохранят бесплатное ПЦР-тестирование для людей с признаками заболевания COVID-19. Если у жителя Москвы нет симптомов заболевания, но он хочет пройти ПЦР-тестирование, сделать это можно в городских поликлиниках, но платно.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,Правительство Москвы,
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