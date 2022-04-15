В Москве спрогнозировали аномальный дождь со снегом

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномальные осадки в Москве. Они ожидаются на выходных, сообщил синоптик в беседе с «Пятым каналом».

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

16 и 17 апреля в столице ожидается похолодание из-за циркуляции воздушных масс с полярных регионов и циклона в европейской части России. В ночное время температура опустится ниже нуля.

«Осадки будут в виде дождя и мокрого снега, температурный фон — от нуля до плюс двух градусов. Будет гололедица», — предупредил Вильфанд.

За день выпадет от 15 до 20 миллиметров осадков в виде дождя, снега и мокрого снега.

В воскресенье, 17 апреля, интенсивность осадков уменьшится, но температура упадет до минус двух градусов. В понедельник, 18 апреля, погода резко улучшится, дневная температура составит 10 градусов тепла, отметил синоптик. Далее воздух прогреется до 15 градусов, поэтому кратковременную непогоду следует пережить и переждать, заключил Вильфанд.