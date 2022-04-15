Власти Москвы отказались назвать улицу в честь Жириновского

Власти Москвы отказались назвать улицу в честь политика Владимира Жириновского, ушедшего из жизни 6 апреля.
С инициативой переименовать Луков переулок, где находится штаб-квартира ЛДПР, в переулок Жириновского, ранее выступили однопартийцы политика.
В пресс-службе столичного департамента культурного наследия заявили ТАСС, что переименовывать улицу в честь Жириновского не планируется.
«Кроме того, обращаем ваше внимание, что в Москве на территории Института мировых цивилизаций, основанного Владимиром Жириновским, по адресу 1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1 уже установлен памятник лидеру ЛДПР в 2016 году», - добавили в пресс-службе департамента.
Этот монумент был подарен Жириновскому скульптором Зурабом Церетели на 70-летие.
Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. С 2 февраля он находился в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него коронавирусом. Лидер ЛДПР был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Проститься с политиком пришел президент России Владимир Путин.