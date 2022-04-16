Жители Москвы и Подмосковья примут участие в весеннем субботнике

В Москве и Московской области 16 апреля пройдут традиционные субботники. Организаторы рекомендуют желающим принять в них участие одеваться по погоде. Она ожидается облачной и дождливой, возможен мокрый снег и понижение температуры воздуха до 1 градуса.

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Уборку в Москве проведут в парках и дворах, на территориях социальных объектов. Участники субботника соберут мусор с газонов, прошлогоднюю листву и валежник, обустроят цветочные клумбы, подметут пешеходные дорожки, высадят деревья, кустарники и цветы. Необходимый инвентарь выдадут на месте. Одной из крупнейших площадок станет ВДНХ: работы развернутся на площади более 80 га. К участию в мероприятии ожидают более 2,5 тыс. человек. Для уборки заготовили тысячи мусорных мешков, перчаток, грабель, лопат и метел.

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"Подробную информацию о проведении субботника и пунктах выдачи инвентаря опубликуют в местных СМИ, на сайтах префектур и районных управ. Там же можно будет узнать контакты ответственных за организацию работ. <...> На субботник приглашают школьников, студентов, сотрудников предприятий и всех москвичей, которые хотят сделать родной город лучше", - уточняется на сайте мэра и правительства столицы.

Для желающих присоединиться к общеобластному субботнику в Подмосковье подготовили интерактивные карты, где отображены площадки для уборки и пункты выдачи инвентаря.

"В этом году по всей области организовано порядка 1,5 тыс. мест проведения общеобластного субботника. Выбрать для себя удобную площадку можно на интерактивной карте. Приглашаем жителей принять участие в этом нужном и добром деле, а заодно с интересом и пользой провести время", - процитировали в пресс-службе регионального правительства слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Как отмечается на сайте правительства Подмосковья, участники субботника смогут присоединиться к сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса.