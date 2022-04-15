"Московский инновационный кластер" начал прием заявок

Начался прием заявок на получение грантов на создание решений в области импортозамещения, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Фото: er.ru er.ru

Конкурс грантов организован фондом «Московский инновационный кластер» для поддержки компаний, занимающихся импортозамещением ключевых видов продукции для стабилизации экономики в условиях санкций.

Видео дня

Прием заявок продлится до 1 июня 2022 года. Претендовать на грант смогут участники кластера, зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее года. Отбор кандидатов будет проводить специально созданный экспертный совет по импортозамещению.

Компании, чьи заявки будут одобрены, смогут получить до 100 миллионов рублей на компенсацию затрат для создания нового или расширения действующего производства в течение трех лет.

«Победители конкурса могут компенсировать до 50 процентов расходов за три года начиная с 1 января 2022 года. При этом 25 процентов от суммы гранта компания получает в качестве авансового платежа, а оставшаяся часть выплачивается ежегодно при условии эффективной реализации проекта и исходя из фактических затрат. Грант должен быть направлен на развитие отечественных технологий. Он будет способствовать восстановлению технологических цепочек», — уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Победители конкурса могут возместить расходы на покупку объекта недвижимости, подключение к инженерным сетям (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение) или получение дополнительных мощностей. Также выплата позволяет компенсировать расходы на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, покупку оборудования, программного обеспечения, его внедрение и сопровождение. До 25 процентов от суммы гранта составляет размер компенсации по оплате труда сотрудникам.

Кроме того, город возместит изобретателям расходы на патентование изобретений за рубежом. Воспользоваться поддержкой могут малые и средние предприятия столицы, научные организации и вузы — участники Московского инновационного кластера. Для этого необходимо подать заявку на платформе i.moscow до 1 декабря 2022 года. Размер поддержки может достигать двух миллионов рублей за одно изобретение.

«Рынок интеллектуальной собственности глобален и, если разработки российских инноваторов не защищены, ими могут свободно и бесплатно воспользоваться любые организации. На услуги патентования изобретения за рубежом компаниям предоставляется инновационный ваучер, позволяющий оплатить до 70 процентов расходов, но не более двух миллионов рублей на одно изобретение», — добавил Алексей Фурсин.

Ваучер выдается на условиях обязательного софинансирования со стороны заявителя в размере не менее 30 процентов. Партнерские организации отбираются Московским инновационным кластером по критериям квалификации, опыта работы, а также наличия подтвержденного сотрудничества с зарубежными патентными поверенными.

Рассмотрение заявки и проверка документов претендента происходит в течение 15 рабочих дней.