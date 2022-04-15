Пассажиры более 1600 раз воспользовались пиццематами в метро Москвы

— В конце февраля мы запустили в метро первые пиццематы. Горячая пицца, которая готовится всего за три минуты прямо при вас — на международном автовокзале «Саларьево» и в подземном переходе у станции метро «Пушкинская». Пиццу можно съесть сразу или взять с собой в дорогу — ее удобно переносить, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.