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20 минут назад

Пассажиры более 1600 раз воспользовались пиццематами в метро Москвы

Вечерняя Москваиещё 1

Пассажиры московского метрополитена более 1600 раз воспользовались пиццематами с момента их запуска на автовокзале «Саларьево» и в переходе станции метро «Пушкинская». Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Пассажиры более 1600 раз воспользовались пиццематами в метро Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В дептрансе также отметили, что общий объем съеденных пицц из новых вендинговых аппаратов составил около 500 килограмм, а самым часто покупаемым видом пиццы стала мясная.

— В конце февраля мы запустили в метро первые пиццематы. Горячая пицца, которая готовится всего за три минуты прямо при вас — на международном автовокзале «Саларьево» и в подземном переходе у станции метро «Пушкинская». Пиццу можно съесть сразу или взять с собой в дорогу — ее удобно переносить, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

14 апреля на ТПУ «Нижегородская» в тестовом режиме заработал аппарат по выпечке блинов. Помимо выпечки, в них можно купить горячую ресторанную еду, сухофрукты, кофе, игрушки и аксессуары для мобильных телефонов.

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