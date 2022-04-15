Тематический поезд ко дню рождения Петра I запустят в столичном метро

В этом году в метро Москвы запустят тематический поезд, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I, сообщила журналистам заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Александра Коновченко.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

"Завершая большой проект совместно с "Россия – моя история" и Фондом гуманитарных проектов, мы запускаем очередной яркий метропоезд", – сказала она.

Оформление состава будет основано на деяниях Петра I. Маршрут еще не определен. Также в столице пройдет ряд специальных мероприятий, посвященных императору.