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17 минут назад

Тематический поезд к 350-летию со дня рождения Петра I запустят в метро Москвы

Москва24иещё 1

В этом году в метро Москвы запустят тематический поезд, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I, сообщила журналистам заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Александра Коновченко.

Тематический поезд ко дню рождения Петра I запустят в столичном метро
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

"Завершая большой проект совместно с "Россия – моя история" и Фондом гуманитарных проектов, мы запускаем очередной яркий метропоезд", – сказала она.

Оформление состава будет основано на деяниях Петра I. Маршрут еще не определен. Также в столице пройдет ряд специальных мероприятий, посвященных императору.

Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровской линии московского метро запустили новый тематический поезд, посвященный Республике Крым и ее достопримечательностям. "Крым" стал пятнадцатым тематическим поездом, курсирующим в столичном метрополитене. В вагонах состава размещены фотографии достопримечательностей и пейзажей Крыма, а также интересные факты о полуострове.

Новости Москвы,Российское военно-историческое общество,
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