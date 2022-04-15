В Москве приступили к промывке Фрунзенской набережной

В Москве начали промывать Фрунзенскую набережную после зимы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. Бригада из трех специалистов и поливомоечной техники очищает сход к воду и гранитные парапеты.

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"Тротуар вдоль набережной остается открытым для пешеходов. До конца апреля приведем в порядок 78 городских набережных", – говорится в сообщении.

В комплексе отметили, что на работы понадобится два дня.