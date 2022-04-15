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33 минуты назад

В Москве приступили к промывке Фрунзенской набережной

Москва24

В Москве начали промывать Фрунзенскую набережную после зимы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. Бригада из трех специалистов и поливомоечной техники очищает сход к воду и гранитные парапеты.

В Москве приступили к промывке Фрунзенской набережной
Фото: скрин видеоскрин видео

"Тротуар вдоль набережной остается открытым для пешеходов. До конца апреля приведем в порядок 78 городских набережных", – говорится в сообщении.

В комплексе отметили, что на работы понадобится два дня.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промоют после зимнего сезона. По его словам, в первую очередь сооружение промоют водой, потом на поверхность монумента нанесут нейтральное моющее средство, пену смоют с помощью профессиональных аппаратов высокого давления.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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