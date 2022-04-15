«Во время спячки у ежей сильно меняются жизненные процессы: замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градусов, частота сердцебиения сокращается со 180 до 20-60 ударов в минуту, дышат они всего раз в минуту. Поэтому, чтобы хорошо перезимовать, зверек осенью должен весить не менее 800 граммов. После спячки наши ежи – и даже Земляника – потеряли около 35% и более массы», – отмечается в публикации.