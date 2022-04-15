В московском метро запустят посвященный Петру I поезд

«Мы запустим этот поезд в ближайший месяц, но мы надеемся, что не ограничимся только Москвой, потому что с Петром неразрывно связан не только такой город, как Санкт-Петербург, но и промышленный Урал», — сказал Есин на пресс-конференции о ключевых событиях к 350-летию со дня рождения Петра I.