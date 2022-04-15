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1 час назад

В московском метро запустят посвящённый Петру I поезд

RT на русскомиещё 3

Управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин сообщил, что состав метро, посвящённый Петру I, будет запущен в Москве в ближайший месяц в рамках проекта «Россия — моя история».

В московском метро запустят посвященный Петру I поезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы запустим этот поезд в ближайший месяц, но мы надеемся, что не ограничимся только Москвой, потому что с Петром неразрывно связан не только такой город, как Санкт-Петербург, но и промышленный Урал», — сказал Есин на пресс-конференции о ключевых событиях к 350-летию со дня рождения Петра I.

По его словам, проект «Россия — моя история» готовит и другие мероприятия, такие как большая викторина для школьников, а также цифровые мультимедийные выставки, которые пройдут в 24 регионах страны.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что выставка, посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I, откроется 21 апреля в Воронеже.

Новости Москвы,Иван Есин,
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