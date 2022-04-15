В приложении «Метро Москвы» теперь можно пополнить «Тройку»

Через сервис можно пополнить «Тройку», подключиться к Face Pay, купить билет на междугородний автобус.
Помимо этого, с его помощью пользователи также смогут переносить баланс с одной «Тройки» на другую, настроить автоплатёж, оплатить парковку и многое другое.
Всё это можно сделать в личном кабинете приложения, которое можно скачать через Google Play и App Store.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что специалисты будут развивать сервис «Метро Москвы» и добавят в него новые полезные функции.