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1 час назад

В приложении «Метро Москвы» теперь можно пополнить «Тройку»

Говорит Москва

Через сервис можно пополнить «Тройку», подключиться к Face Pay, купить билет на междугородний автобус.

В приложении «Метро Москвы» теперь можно пополнить «Тройку»
Фото: ТАССТАСС

Помимо этого, с его помощью пользователи также смогут переносить баланс с одной «Тройки» на другую, настроить автоплатёж, оплатить парковку и многое другое.

Всё это можно сделать в личном кабинете приложения, которое можно скачать через Google Play и App Store.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что специалисты будут развивать сервис «Метро Москвы» и добавят в него новые полезные функции.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Google,
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