"Метео" предупрежает Москву о похолодании

«Сегодня вечером начнётся дождь, который во второй половине дня в субботу может перейти в снег. Отрицательные температуры нас ждут в ночь на воскресенье — -1…-2°С. На короткое время снег ляжет на землю слоем в несколько сантиметров», — пояснил метеоролог.