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33 минуты назад

Москвичей предупредили о надвигающихся заморозках со снегом

Елена Прошина

В субботу в Москве сформируется снежный покров и поднимается сильный ветер, а в воскресенье в столице ожидаются заморозки и гололед. Такой прогноз погоды для москвичей сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«Впереди нас ждёт очень сложная и неприятная погода, возврат зимы. С Запада надвигается тёплый фронт, он сегодня накроет к вечеру Центральную Россию, в Москве в районе 15 часов начнётся небольшой дождь, вечером усилится, станет ливневым, всю ночь будет поливать как из ведра, а как только циклон в утренние часы развернётся тыловой частью, начнёт обеспечивать доступ холодного воздуха», — рассказал синоптик.

Ранним утром будут дожди пойдут в вперемешку с мокрым снегом, а в течение дня осадки перейдут в «чистые заряды» мокрого снега. В результате на земле сформируется неустойчивый снежный покров толщиной до 3-5 сантиметров.

Температура покажет «обратный суточный ход» — если ночью в Москве ожидается от +4 до +6, то днем похолодает — от +3 до +5. Кроме того, ожидается северо-восточный штормовой ветер, который будет достигать 17 м/с.

«В ночь на воскресенье ударят легкие заморозки, до -1...2 градусов, а заряды снега продолжатся, но уже меньшей интенсивности. На дорогах снежно-водяная каша превратится в гололедицу, так что в ночь на воскресенье пешеходам и автомобилистам, которые переобули автомобиль на летние шины, стоит быть аккуратными. Снежные заряды продержатся до конца выходных», — добавил метеоролог.

Новости Москвы,Погода,Видео,Евгений Тишковец,
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