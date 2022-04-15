«Впереди нас ждёт очень сложная и неприятная погода, возврат зимы. С Запада надвигается тёплый фронт, он сегодня накроет к вечеру Центральную Россию, в Москве в районе 15 часов начнётся небольшой дождь, вечером усилится, станет ливневым, всю ночь будет поливать как из ведра, а как только циклон в утренние часы развернётся тыловой частью, начнёт обеспечивать доступ холодного воздуха», — рассказал синоптик.