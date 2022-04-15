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1 час назад

Прогулка мужчины по тоннелю метро в Москве попала на видео

В Москве мужчина спрыгнул с платформы и прогулялся по тоннелю метро. Инцидент произошел на станции «Мичуринский проспект» столичной подземки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Москва», опубликовавший запись с камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как пассажир метрополитена спрыгивает на пути и отправляется в тоннель. Через некоторое время нарушитель вернулся обратно.

«После прогулки он благополучно вернулся обратно, но от руки правосудия это его не спасло. Ему предстоит двое суток обдумывать поступок в камере», – говорится в сообщении канала.

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