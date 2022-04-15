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23 минуты назад

Реконструкция станции МЦД-1 «Беговая» началась

Вечерняя Москва

Специалисты начали работы по реконструкции станции первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) «Беговая». Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Началась реконструкция станции МЦД-1 «Беговая»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Вместе с коллегами из РЖД реконструируем участок Беговая — Савеловская, без которого невозможно запустить МЦД-4. Станция «Беговая» МЦД-1 станет частью крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ), связывающего МЦД-1, МЦД-4 и Таганско-Краснопресненскую линию метро, поэтому ей нужна глобальная реконструкция, — уточил он.

На данный момент на станции ведутся подготовительные работы. По словам Ликсутова, рабочие встроят в пассажирский вестибюль МЦД выход со станции метро, что сделает переход между платформами удобнее.

В Telegram-канале департамента транспорта Москвы заключили, что между двумя диаметрами будет организована кроссплатформенная пересадка, а «Беговая» станет полноценным ТПУ с тремя платформами, удобной навигацией и лифтами и эскалаторами.

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) сэкономили более 7,5 миллиарда рублей с 2019 года, когда диаметры были запущены. Экономия стала возможна благодаря выгодным тарифам и бесплатной пересадке между столичным метро, Московским центральным кольцом (МЦК) и МЦД.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,РЖД,
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