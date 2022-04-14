В Москве 14 мая пройдет детский забег

Детский забег пройдет в Москве 14 мая. Мероприятие пройдет в рамках Московского полумарафона, сообщили ТАСС в пресс-службе "Бегового сообщества".
"Беговое сообщество" проведет детский забег в рамках Московского полумарафона. Детский забег пройдет 14 мая, накануне Московского полумарафона, в "Лужниках". Принять в нем участие могут все желающие до 13 лет", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что в зависимости от возраста участники пробегут дистанции 400 или 800 метров. Все участники получат стартовый номер, памятную футболку и медаль на финише.
"С детьми от пяти до девяти лет могут бежать родители. Дети постарше бегут самостоятельно. Зарегистрировать ребенка на забег можно через свой личный кабинет на сайте runc.run", - сообщается в рассылке организаторов забегов.