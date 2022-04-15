Парк с редким северным ландшафтом появится на юге столицы

В Южном административном округе Москвы идет воссоздание уникального северного ландшафта в жилом комплексе FØRST. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Фото: Сайт Сергея Собянина Сайт Сергея Собянина

— Для воссоздания природы севера и атмосферы арктической флоры ландшафтные дизайнеры использовали фактурные материалы и северные растения. Необработанные каменные поверхности - природные валуны и тропы оттенят шапками гортензий и резными листьями папоротников. Получается, что зеленые островки во дворе жилого квартала словно прорастают сквозь сеть пешеходных дорожек, – уточнил он.

Сам жилой комплекс будет расположен по адресу Симоновская набережная, дом 2, строение 1. Общая площадь объекта превышает шесть тысяч квадратных метров.

Концепцию благоустройства разработали ландшафтные дизайнеры международного бюро Gillespies, говорится в релизе.

Помимо этого, стало известно, что в столичном районе Царицыно по программе реновации будет построен двухсекционный дом в серо-золотистых тонах.