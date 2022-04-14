На ВДНХ покажут фильмы, приуроченные к юбилею актера Евгения Самойлова

"Шестнадцатого апреля исполняется 110 лет со дня рождения советского и российского актера, народного артиста СССР Евгения Самойлова . Ретроспективу фильмов с участием Самойлова откроет 16 апреля в 17:00 картина "Сердца четырех" (1941 г., режиссер Константин Юдин ), которая будет показана в кинозале А. Тарковского. Посещение кинопоказов по входному билету в Музей кино", - говорится в сообщении.

В 19:00 в этом же зале состоится показ фильма "Случайная встреча" (1936 г., режиссер Игорь Савченко). Возрастные ограничения на обе картины - 12+. А 17 апреля в 16:00 ретроспективу продолжит фильм "Адмирал Нахимов" (1946 г., режиссер Всеволод Пудовкин), который можно посмотреть в кинозале А. Ханжонкова (без возрастных ограничений). Творчество Самойлова связано и с ВДНХ. Одной из знаковых была главная роль в фильме "Светлый путь" 1940 года, где он сыграл с Любовью Орловой. В этой кинокартине фигурирует и Главная выставка страны.