Проснувшихся в Москве тенреков показали на видео

«Мадагаскарские тенреки очень похожи на наших обыкновенных ежей. Но они им даже не родственники. Тенреки относятся к отряду афросорициды. Некоторые его представители похожи на землероек, некоторые на выдр, а некоторые – даже на выхухолей», – говорится в публикации.