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1 час назад

Проснувшихся в Москве тенреков показали на видео

Александр Кузьмин

В Московском зоопарке из спячки вышли тенреки – млекопитающие, которые по виду напоминают ежей. Соответствующий ролик опубликован на официальной странице зоопарка во «ВКонтакте».

«Мадагаскарские тенреки очень похожи на наших обыкновенных ежей. Но они им даже не родственники. Тенреки относятся к отряду афросорициды. Некоторые его представители похожи на землероек, некоторые на выдр, а некоторые – даже на выхухолей», – говорится в публикации.

На молекулярном уровне отрастившие иголки, как у ежей, животные оказались гораздо ближе к слонам, отмечается в сообщении.

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