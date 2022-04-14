Проснувшихся в Москве тенреков показали на видео

В Московском зоопарке из спячки вышли тенреки – млекопитающие, которые по виду напоминают ежей. Соответствующий ролик опубликован на официальной странице зоопарка во «ВКонтакте».
«Мадагаскарские тенреки очень похожи на наших обыкновенных ежей. Но они им даже не родственники. Тенреки относятся к отряду афросорициды. Некоторые его представители похожи на землероек, некоторые на выдр, а некоторые – даже на выхухолей», – говорится в публикации.
На молекулярном уровне отрастившие иголки, как у ежей, животные оказались гораздо ближе к слонам, отмечается в сообщении.