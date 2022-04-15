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6 минут назад

В зоопарке Москвы вышли из спячки белогрудые ежи

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Белогрудые ежи, живущие в Московском зоопарке, вышли из зимней спячки в начале апреля. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоосада на официальном сайте.

В зоопарке Москвы вышли из спячки белогрудые ежи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Они живут в павильоне Фауна России. Самую крупную ежиху зовут Земляника. Перед спячкой ежи - и Земляника в первую очередь - активно ели и специально набирали вес. Жир им нужен, чтобы пережить зиму. Также зоологи подготовили для них норки, утепленные сухими листьями", - отметили представили зоопарка.

Поясняется, что звери потеряли около 35% и более массы во время своей спячки.

"Скорее всего, пробуждение было связано с повышением температуры воздуха, хотя здесь мнения ученых расходятся", - добавили в пресс-службе зоопарка Москвы.

При этом белогрудых ежей подготавливают к лету, обеспечивая специальным питанием и рационом. Ранее в зоопарке Москвы вышла из спячки соня-полчок, поела и продолжила спать. Также зоопарке в столице впервые за 50 лет появились редкие леопарды.

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