В зоопарке Москвы вышли из спячки белогрудые ежи

Белогрудые ежи, живущие в Московском зоопарке, вышли из зимней спячки в начале апреля. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоосада на официальном сайте.
"Они живут в павильоне Фауна России. Самую крупную ежиху зовут Земляника. Перед спячкой ежи - и Земляника в первую очередь - активно ели и специально набирали вес. Жир им нужен, чтобы пережить зиму. Также зоологи подготовили для них норки, утепленные сухими листьями", - отметили представили зоопарка.
Поясняется, что звери потеряли около 35% и более массы во время своей спячки.
"Скорее всего, пробуждение было связано с повышением температуры воздуха, хотя здесь мнения ученых расходятся", - добавили в пресс-службе зоопарка Москвы.
При этом белогрудых ежей подготавливают к лету, обеспечивая специальным питанием и рационом. Ранее в зоопарке Москвы вышла из спячки соня-полчок, поела и продолжила спать. Также зоопарке в столице впервые за 50 лет появились редкие леопарды.