Началась реконструкция станции «Беговая» МЦД-1

«Мы выполняем поручение мэра Москвы Сергея Собянина по подготовке к запуску следующих диаметров: третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) и четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Вместе с коллегами из РЖД реконструируем участок Беговая - Савеловская, без которого невозможно запустить МЦД-4. Станция «Беговая» МЦД-1 станет частью крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ), связывающего МЦД-1, МЦД-4 и Таганско-Краснопресненскую линию метро, поэтому ей нужна глобальная реконструкция. После завершения работ переход на метро станет еще комфортнее: выход со станции метро встроят в здание нового пассажирского вестибюля МЦД, а между двумя диаметрами будет организована кроссплатформенная пересадка. Ожидаем, что после запуска нового диаметра пассажиропоток нового пригородного вокзала вырастет в два раза - до 38 тыс. человек в сутки», - заявил Ликсутов.

Ликсутов уточнил, что на станции построят фактически новый ТПУ для двух диаметров. Здесь появятся: три платформы длиной 275 м каждая с навесами на всю длину (укроют от дождя и снега), понятной навигацией и скамейками; пассажирский наземный вестибюль площадью почти 4 тыс. кв. м с лифтами и эскалаторами, туалетной комнатой, кассами, в том числе заниженной - для удобства маломобильных пассажиров. Кроме того, из вестибюля МЦД-1 и МЦД-4 можно будет сразу попасть в метро, не выходя на улицу.