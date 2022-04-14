Названы основные объекты благоустройства Новой Москвы в 2022 году

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 14 апреля, рассказал о планах по благоустройству Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) города на 2022 год.

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— Один из наглядных примеров того, как меняется к лучшему Москва, — Троицкий и Новомосковский административные округа. С каждым годом людям здесь становится комфортнее жить. В нынешнем году по программе «Мой район» в Троицком и Новомосковском административных округах столицы планируется выполнить еще пять крупных проектов благоустройства, — заявил глава города.

Так, по словам Собянина, на территории деревни Софьино специалисты создадут историко-мемориальный парк «Редут 1812 года». Вдоль объекта эпохи Отечественной войны 1812 года проложат экскурсионный маршрут, а у входа в парк сделают первоначальную модель укрепления из бетона. Кроме того, в Софьине оборудуют лекционный зал и смотровую площадку с пушками.

Глава города добавил, что вблизи деревни Нижнее Валуево обустроят парк с панорамными видами «Марьинский ручей». Там высадят около 2,5 тысячи деревьев и кустарников, а также разобьют большой цветник и газоны.

Во Внуковском поселении рабочие благоустроят общественное простран­ство — разместят детские площадки, скейтпарк, велодром и зону для воркаута, проложат велосипедные и беговые дорожки.

Более того, в 2022 году благоустройство ждет поселок Рогово и поселение Десеновское. Собянин в своем блоге уточнил, что вблизи ЖК «Новые Ватутинки» создадут парковую зону, а в Рогове появится детский парк.