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31 минуту назад

Мосгорнаследие выпустило видеоролик об обитателях Московского зоопарка

РИАМОиещё 1

На Rutube-канале Мосгорнаследия опубликован ролик о том, как в столичном зоопарке живут азиатские львы и манулы, а также о старинных зданиях столицы, которые украшают статуи львов, сообщается на сайте мэра Москвы.

В Rutube появилась видеоэкскурсия по Московскому зоопарку
Фото: ТАССТАСС

«Из видео можно узнать, какие старинные здания украшают львы, а также о том, как живут обитатели зоопарка — азиатские львы, их распорядок дня и особенности содержания», — рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Львы в Московском зоопарке живут с начала его основания. Их можно увидеть на новой территории зоопарка — «Острове зверей». В Москве львиный символ массово популяризирован.

«Символ Мосгорнаследия Лев-хранитель много гуляет по Москве и рассказывает об объектах культурного наследия, ведет свой чат-бот в “Телеграме” и с радостью ходит в гости. В этот раз он побывал в Московском зоопарке и еще раз напомнил, что нужно бережно относиться к животным, природе и культурному наследию нашей столицы», - добавляет Емельянов.

Новости Москвы,Алексей Емельянов,
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