В Rutube появилась видеоэкскурсия по Московскому зоопарку

«Символ Мосгорнаследия Лев-хранитель много гуляет по Москве и рассказывает об объектах культурного наследия, ведет свой чат-бот в “Телеграме” и с радостью ходит в гости. В этот раз он побывал в Московском зоопарке и еще раз напомнил, что нужно бережно относиться к животным, природе и культурному наследию нашей столицы», - добавляет Емельянов.