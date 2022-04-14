В Rutube появилась видеоэкскурсия по Московскому зоопарку

На Rutube-канале Мосгорнаследия опубликован ролик о том, как в столичном зоопарке живут азиатские львы и манулы, а также о старинных зданиях столицы, которые украшают статуи львов, сообщается на сайте мэра Москвы.
«Из видео можно узнать, какие старинные здания украшают львы, а также о том, как живут обитатели зоопарка — азиатские львы, их распорядок дня и особенности содержания», — рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Львы в Московском зоопарке живут с начала его основания. Их можно увидеть на новой территории зоопарка — «Острове зверей». В Москве львиный символ массово популяризирован.
«Символ Мосгорнаследия Лев-хранитель много гуляет по Москве и рассказывает об объектах культурного наследия, ведет свой чат-бот в “Телеграме” и с радостью ходит в гости. В этот раз он побывал в Московском зоопарке и еще раз напомнил, что нужно бережно относиться к животным, природе и культурному наследию нашей столицы», - добавляет Емельянов.