В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
1 час назад

Робот-хирург приступил к работе в московской больнице

Мослентаиещё 3

Второй робот-хирург, используемый для высокотехнологичных операций, приступил к работе в городской клинической больнице имени С.П. Боткина. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве приступил к работе робот-хирург
Фото: ТАССТАСС

«Новая система совмещает в себе все достижения роботизированной хирургии и позволяет значительно расширить возможности для проведения минимально инвазивных хирургических вмешательств, сделать их еще более точными и безопасными для пациентов», — говорится в сообщении. Это второй такой работ в Боткинской клинике и шестой в больницах Москвы.

На сайте рассказывается о некоторых технических характеристиках роботизированной системы последнего поколения. Она состоит из трех блоков: хирургической консоли, консоли пациента с инструментами и камерой и стойкой с монитором. Они дают возможность хирургу проводить операции дистанционно, практически из любой точки мира. Бинокулярная система обеспечивает трехмерную проекцию операционного поля с увеличением в 10 раз и выводит ее на отдельный монитор для ассистентов. А манипуляционная система передает движения рук врача с точностью в пять-семь раз выше предельной человеческой.

«При полной загрузке в год на одной хирургической системе в Боткинской больнице оперируются 500 пациентов — это значительно больше, чем в европейских клиниках, где проводится в среднем 250–300 вмешательств. А теперь при наличии двух роботов хирурги смогут выполнять еще больше операций ежегодно», — цитирует сайт мэра главного врача ГКБ имени С.П. Боткина Алексея Шабунина.

Ранее сообщалось, что клиентов московских фитнес-клубов начнут обслуживать человекоподобные роботы, которые могут прокладывать маршрут к нужным тренажерам, составлять расписание занятий, консультировать посетителей и записывать их на тренировки.

Новости Москвы,Алексей Шабунин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители