В Москве приступил к работе робот-хирург

«Новая система совмещает в себе все достижения роботизированной хирургии и позволяет значительно расширить возможности для проведения минимально инвазивных хирургических вмешательств, сделать их еще более точными и безопасными для пациентов», — говорится в сообщении. Это второй такой работ в Боткинской клинике и шестой в больницах Москвы.

На сайте рассказывается о некоторых технических характеристиках роботизированной системы последнего поколения. Она состоит из трех блоков: хирургической консоли, консоли пациента с инструментами и камерой и стойкой с монитором. Они дают возможность хирургу проводить операции дистанционно, практически из любой точки мира. Бинокулярная система обеспечивает трехмерную проекцию операционного поля с увеличением в 10 раз и выводит ее на отдельный монитор для ассистентов. А манипуляционная система передает движения рук врача с точностью в пять-семь раз выше предельной человеческой.