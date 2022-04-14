В Москве приступил к работе робот-хирург

Второй робот-хирург, используемый для высокотехнологичных операций, приступил к работе в городской клинической больнице имени С.П. Боткина. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Новая система совмещает в себе все достижения роботизированной хирургии и позволяет значительно расширить возможности для проведения минимально инвазивных хирургических вмешательств, сделать их еще более точными и безопасными для пациентов», — говорится в сообщении. Это второй такой работ в Боткинской клинике и шестой в больницах Москвы.
На сайте рассказывается о некоторых технических характеристиках роботизированной системы последнего поколения. Она состоит из трех блоков: хирургической консоли, консоли пациента с инструментами и камерой и стойкой с монитором. Они дают возможность хирургу проводить операции дистанционно, практически из любой точки мира. Бинокулярная система обеспечивает трехмерную проекцию операционного поля с увеличением в 10 раз и выводит ее на отдельный монитор для ассистентов. А манипуляционная система передает движения рук врача с точностью в пять-семь раз выше предельной человеческой.
«При полной загрузке в год на одной хирургической системе в Боткинской больнице оперируются 500 пациентов — это значительно больше, чем в европейских клиниках, где проводится в среднем 250–300 вмешательств. А теперь при наличии двух роботов хирурги смогут выполнять еще больше операций ежегодно», — цитирует сайт мэра главного врача ГКБ имени С.П. Боткина Алексея Шабунина.
Ранее сообщалось, что клиентов московских фитнес-клубов начнут обслуживать человекоподобные роботы, которые могут прокладывать маршрут к нужным тренажерам, составлять расписание занятий, консультировать посетителей и записывать их на тренировки.