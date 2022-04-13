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1 час назад

Москвичам покажут ретро-трамваи

Ретро-трамваи покажут жителям Москвы на параде техники в субботу, 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса. Мероприятия решено возобновить после отмены антиковидных ограничений в столице.

Москвичам покажут ретро-трамваи
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Маршрут техники пройдет от депо имени Баумана до Останкинского пруда и обратно. Москвичи увидят восемь исторических ретро-вагонов разных эпох, самому старому из которых 114 лет.

«В 11:20 трамваи выйдут из депо имени Баумана. В 12:00 ворота депо откроются для всех. Примерно в это время колонна вернется в депо, ее можно встретить прямо там», — говорится в сообщении.

Ранее жители Москвы вспомнили старые автобусы марки Mercedes, курсировавшие по городу в середине 90-х — начале 2000-х годов, и восхитились их внешним видом.

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