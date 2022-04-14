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1 час назад

Москвичей предупредили о мошенничестве с поверкой счетчиков

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О мошенничестве с поверкой счетчиков предупредили жителей столицы на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на Мосжилинспекцию.

Москвичей предупредили о мошенничестве с поверкой счетчиков
Фото: Виктор Лисицын / GLoballookpress.comВиктор Лисицын / GLoballookpress.com

Горожанам напомнили, что устанавливать индивидуальные приборы учета (ИПУ) в жилом помещении может любая организация, но поверять их разрешено только компаниям, внесенным в реестр Росстандарта. Нередко свои услуги по поверке счетчиков до истечения межповерочного интервала россиянам начинают навязывать сомнительные компании. Соглашаться на такое не нужно. Более того, принуждение к заключению подобных договоров считается нарушением законодательства, отмечается на сайте.

Обязанность организовать поверку приборов возложена на потребителей, однако сделать это нужно только с помощью аккредитованных организаций. Сроки очередной необходимой поверки или замены счетчика всегда указываются в техническом паспорте ИПУ и платежном документе.

Ранее на сайте мэра сообщили о роботе-хирурге, приступившем к работе в столичной больнице.

Новости Москвы,Росстандарт,
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