Москвичей предупредили о мошенничестве с поверкой счетчиков

О мошенничестве с поверкой счетчиков предупредили жителей столицы на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на Мосжилинспекцию.

Фото: Виктор Лисицын / GLoballookpress.com Виктор Лисицын / GLoballookpress.com

Горожанам напомнили, что устанавливать индивидуальные приборы учета (ИПУ) в жилом помещении может любая организация, но поверять их разрешено только компаниям, внесенным в реестр Росстандарта. Нередко свои услуги по поверке счетчиков до истечения межповерочного интервала россиянам начинают навязывать сомнительные компании. Соглашаться на такое не нужно. Более того, принуждение к заключению подобных договоров считается нарушением законодательства, отмечается на сайте.

Обязанность организовать поверку приборов возложена на потребителей, однако сделать это нужно только с помощью аккредитованных организаций. Сроки очередной необходимой поверки или замены счетчика всегда указываются в техническом паспорте ИПУ и платежном документе.