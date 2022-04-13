В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
2 часа назад

В Москве освободится большая часть элитных офисов

Мослента

К концу 2022 года в Москве освободится большая часть элитных офисов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков агентства недвижимости Knight Frank.

В Москве освободится большая часть элитных офисов
Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»Киселев Сергей / АГН «Москва»

По информации источника, доля свободных площадей в офисах столицы, расположенных в бизнес-центрах класса А, может вырасти с 9,7 до 14,5–19,5 процента.

Уточняется, что речь идет о наиболее дорогих и технически оснащенных офисных комплексах, расположенных преимущественно в центре Москвы. Если прогноз аналитиков осуществится, то будет зафиксирован максимально высокий показатель пустующих офисных помещений за последние пять лет.

Ранее стало известно, что предложение на рынке элитной недвижимости Москвы за первый квартал года сократилось до 275 тысяч квадратных метров. Этот показатель стал минимальным с 2014 года.

Новости Москвы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители