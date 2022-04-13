К концу 2022 года в Москве освободится большая часть элитных офисов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков агентства недвижимости Knight Frank.

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва» Киселев Сергей / АГН «Москва»

По информации источника, доля свободных площадей в офисах столицы, расположенных в бизнес-центрах класса А, может вырасти с 9,7 до 14,5–19,5 процента.

Уточняется, что речь идет о наиболее дорогих и технически оснащенных офисных комплексах, расположенных преимущественно в центре Москвы. Если прогноз аналитиков осуществится, то будет зафиксирован максимально высокий показатель пустующих офисных помещений за последние пять лет.