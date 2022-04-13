Соня-полчок проснулась в Московском зоопарке. Видео

Проснувшаяся в Московском зоопарке соня попала на видео и очаровала россиян. Сотрудники сняли зверька на камеру и опубликовали запись в Telegram.

«У нас проснулась соня-полчок. Ну или почти проснулась», — написали авторы поста под видео, на котором грызун свернулся в клубок, прикрывшись длинным хвостом. Они отметили, что киперы уже видели, как животное бегало по вольеру, поэтому подготовили и принесли легкие корма, чтобы соня побыстрее отошла от спячки.