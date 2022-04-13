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2 часа назад

Собянин осмотрел строящуюся школу в Дмитровском районе

Вечерняя Москваиещё 2

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся школу, которая откроется уже в этом году в Дмитровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 13 апреля.

Собянин осмотрел строящуюся школу в Дмитровском районе
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства МосквыМаксим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

— Высокотехнологичный корпус, который строится по индивидуальному проекту, включает самые современные лаборатории, интерактивные классы и так далее, которые необходимы для получения знаний высокого уровня для последующего поступления в вузы. Надеюсь, что в этом году стройка будет закончена, — рассказал глава города.

Строительство нового здания школы № 771 на улице Софьи Ковалевской стартовало в ноябре 2019 года. Корпус рассчитан на 250 мест, а в настоящее время в здании ведутся отделочные работы.

Специалисты прокладывают внутренние и наружные инженерные системы. Строительство школы финансировалось бюджетом Москвы в рамках городской Адресной инвестиционной программы. Планируется, что корпус сдадут уже в июле 2022 года, а в сентябре он сможет принять первых учеников, передает официальны сайт мэра Москвы.

13 апреля Собянин также рассказал, что в Дмитровском районе столицы ведется масштабное строительство транспортных объектов.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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