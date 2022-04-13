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3 часа назад

Движение в районе Лужников в Москве перекроют 23 апреля

ТАССиещё 1

Движение автотранспорта будет полностью перекрыто с 07:30 до 15:00 на Лужнецкой и Фрунзенской набережных 23 апреля в связи с проведением спортивных соревнований. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Движение в районе Лужников в Москве перекроют 23 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Полное перекрытие в связи с проведением спортивных соревнований 23 апреля на Лужнецкой набережной от Милицейского причала до Фрунзенской набережной и на Фрунзенской набережной от Лужнецкой набережной до дома 32 в период с 07:30 до 15:00", - говорится в публикации.

Кроме того, на участках перекрытия будет ликвидировано парковочное пространство с 00:01 23 апреля до окончания мероприятия.

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