Движение в районе Лужников в Москве перекроют 23 апреля

"Полное перекрытие в связи с проведением спортивных соревнований 23 апреля на Лужнецкой набережной от Милицейского причала до Фрунзенской набережной и на Фрунзенской набережной от Лужнецкой набережной до дома 32 в период с 07:30 до 15:00", - говорится в публикации.