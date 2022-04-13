Составлен Топ-3 столичных новостроек со спортивной инфраструктурой

Аналитики агентства элитной недвижимости TWEED изучили столичные новостройки и составили рейтинг лучших проектов с инфраструктурой для отдыха и здорового образа жизни. Новостройки оценивались по пяти критериям балльной шкалы: количество спортивных объектов, качество спортивной инфраструктуры, возможности для спорта и отдыха на природе, оригинальность спортивных объектов, удобство пользования спортивной инфраструктурой.

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1 место

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«Клубный Город на Реке Primavera» - 5 баллов

(Покровское-Стрешнево, средняя стоимость 1 кв. м – 444 тыс. рублей)

Проект реализуется в окружении парков на первой береговой линии Москва-реки в одном из наиболее экологически чистых районов столицы. В Primavera можно заниматься более 30 видами спорта. На набережной и в каждом дворе есть воркауты, спортивные площадки, беговые дорожки с мягким покрытием. Кроме того, жителям доступны теннисный центр с шестью кортами, дворец спорта, спорткомплекс мирового уровня «Чкалов Арена» и центр спортивной медицины.

2 место

N'ice Loft - 4,4 балла

(Таганский район, 330 тыс. рублей за кв. м)

Этот комплекс апартаментов создается в коллаборации с лидерами спортивной индустрии. В состав проекта входит спортивный парк площадью 6,3 тыс. кв. м с беговой дорожкой протяженностью 1 км, физкультурно-оздоровительный центр площадью более 14 тыс. кв. м, включающий в себя две ледовые арены и многофункциональные залы. Площадь спортивной инфраструктуры составляет 20 тыс. кв. м

3 место

West Garden- 4,2 балла

(Раменки, 611 тыс. рублей за кв. м)

Каждый третий москвич регулярно занимается спортом, а каждый второй покупатель премиальных новостроек хотел бы иметь спортивную инфраструктуру непосредственно на территории жилого комплекса, сообщают аналитики агентства элитной недвижимости TWEED.

По данным аналитиков, на рынке столичных новостроек сегментов премиум- и бизнес-плюс экспонируется около 1,7 тыс. лотов в проектах с инфраструктурой для спорта и здорового образа жизни. С начала 2022 года средняя стоимость квадратного метра в таких новостройках увеличилась на 8% до 530 тыс. рублей. Средние бюджеты покупок находятся в диапазоне 35-40 млн рублей.

Инфраструктура для спорта повышает ликвидность, а также интерес покупателей к новостройкам, рассказала генеральный директор агентства TWEED Ирина Могилатова.

«Сейчас в моде здоровый образ жизни, особенно среди москвичей, которые устают от пробок и загруженности коммерческих фитнес-центров. Мы заметили, что покупатели все чаще ищут для себя жилые комплексы со спортивной инфраструктурой и возможностями для активного досуга на природе. Это очень удобно – никуда ехать не надо, вернулся с работы и пошел в бассейн или в парк на велопрогулку», - сказала она.