Чат-бот Мосгорнаследия познакомит москвичей с историей храмов и больниц

«Расцвет благотворительной деятельности в России пришелся на вторую половину XIX века и начало XX века. Предприниматели, которые жертвовали свои средства на науку, просвещение, здравоохранение, внесли большой вклад в развитие города. Виртуальная прогулка проходит по Донскому району, а также районам Якиманка и Замоскворечье. Приглашаем прогуляться по ним и познакомиться с прекрасной архитектурой», - приводятся в материале слова руководителя департамента Алексея Емельянова.