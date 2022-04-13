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22 минуты назад

Чат-бот Мосгорнаследия познакомит москвичей с историей храмов и больниц

Агентство «Москва»

Новая экскурсия, посвященная Дню мецената и благотворителя, появилась в чат-боте «Прогулки со Львом-хранителем» в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Чат-бот Мосгорнаследия познакомит москвичей с историей храмов и больниц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В маршрут вошло 17 адресов, связанных с именами московских благотворителей XVIII - начала XX веков. Участники экскурсии увидят здания, построенные на пожертвования промышленников, купцов, аристократов. <…> Москвичей приглашают увидеть здания больниц, училищ, храмов, приютов и богаделен, которые были построены на средства московских меценатов столетия назад», - говорится в сообщении.

Во время онлайн-прогулки экскурсантов познакомят с историей Морозовской больницы, им также расскажут о зданиях, где располагались Варваринский сиротский приют, богадельня имени Колесовых.

«Расцвет благотворительной деятельности в России пришелся на вторую половину XIX века и начало XX века. Предприниматели, которые жертвовали свои средства на науку, просвещение, здравоохранение, внесли большой вклад в развитие города. Виртуальная прогулка проходит по Донскому району, а также районам Якиманка и Замоскворечье. Приглашаем прогуляться по ним и познакомиться с прекрасной архитектурой», - приводятся в материале слова руководителя департамента Алексея Емельянова.

Новости Москвы,Алексей Емельянов,
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