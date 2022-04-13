Парад ретро-трамваев в Москве пройдет 16 апреля

«Расписание парада: в 11:20 трамваи выйдут из депо имени Баумана; в 12:00 ворота депо откроются для всех. Примерно в это время колонна вернется в депо. До 15:00 в депо имени Баумана пройдет выставка, на которой можно будет заглянуть внутрь 15 моделей вагонов. На ней гостей будут встречать музыканты проекта «Музыка в метро», - рассказали в Дептрансе.