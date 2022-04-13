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58 минут назад

Парад ретро-трамваев в Москве пройдет 16 апреля

Агентство «Москва»иещё 2

В Москве 16 апреля запланирован парад ретро-трамваев по маршруту от депо имени Баумана до Останкинского пруда и обратно. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Парад ретро-трамваев в Москве пройдет 16 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По решению мэра Москвы Сергея Собянина в Москве сняты все ограничения, поэтому мы возобновляем добрую традицию - 16 апреля состоится парад трамваев. Колонна ретро-трамваев проедет по северо-восточной части города - от депо имени Баумана до Останкинского пруда и обратно. После этого модели можно будет рассмотреть поближе на территории депо имени Баумана. Приглашаю всех желающих», - цитирует пресс-служба заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В пресс-службе департамента транспорта также отметили, что посетители парада увидят там восемь исторических вагонов разных эпох, самому старому из которых - 114 лет.

«Расписание парада: в 11:20 трамваи выйдут из депо имени Баумана; в 12:00 ворота депо откроются для всех. Примерно в это время колонна вернется в депо. До 15:00 в депо имени Баумана пройдет выставка, на которой можно будет заглянуть внутрь 15 моделей вагонов. На ней гостей будут встречать музыканты проекта «Музыка в метро», - рассказали в Дептрансе.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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