Москва онлайн покажет экскурсию по ярмарке классического и современного искусства

14 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по ярмарке классического и современного искусства "Арт Москва", которая открылась в Гостином дворе. Экскурсовод расскажет о тематических разделах ярмарки, концепции мероприятия и самых интересных экспонатах. На стендах представлены произведения из 100 российских галерей.

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На ярмарке можно увидеть работы отечественных и европейских классиков, иконы, познакомиться с барокко, импрессионизмом, соцреализмом, стрит-артом и цифровым искусством, современными и классическими фотографиями.

Для ценителей высокого ювелирного искусства подготовлен специальный раздел, в котором свои произведения продемонстрируют более 30 всемирно известных российских ювелирных домов.

В этом году крупнейшая и старейшая художественная ярмарка "Арт Москва" возобновила свою работу после длительного перерыва. Она проводилась ежегодно с 1996 по 2014 год.