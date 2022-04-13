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1 час назад

Московский зоопарк показал на видео детеныша кошачьего лемура

Александр Кузьмин

В Московском зоопарке подрастает детеныш кошачьего лемура. Об этом сообщается на странице заведения во «ВКонтакте».

«Детеныш кошачьего лемура потихонечку растёт, но мама по-прежнему все время носит его на спине. Самец Барс интересуется малышом, вылизывает его. Но мама Суоми пока не доверят…чуть позже она начнет передавать малыша другим членам группы», – говорится в сообщении.

Кошачий лемур является наиболее известным видом из семейства лемуровых. В дикой природе они обитают на Мадагаскаре. Местное название кошачьего лемура – маки.

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