Московский зоопарк показал на видео детеныша кошачьего лемура

«Детеныш кошачьего лемура потихонечку растёт, но мама по-прежнему все время носит его на спине. Самец Барс интересуется малышом, вылизывает его. Но мама Суоми пока не доверят…чуть позже она начнет передавать малыша другим членам группы», – говорится в сообщении.