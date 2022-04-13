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27 минут назад

Соня‑полчок пробудилась в Московском зоопарке

РИАМОиещё 1

В Московском зоопарке проснулась соня-полчок, эти грызуны в природе весьма поздно выходят из спячки, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Соня‑полчок пробудилась в Московском зоопарке
Фото: ЖЖЖЖ

Сотрудники зоопарка уже подготовили для сони свежий корм и увидели, что она его основательно погрызла.

«Для многих видов животных зима является одним из самых сложных и одновременно очень важных периодов жизни. Когда приходят холода и земля покрывается снегом, нужно как можно скорее адаптироваться – впасть в спячку. Мелким млекопитающим, в том числе полчкам, зимний сон необходим для здоровья и успешного весеннего размножения», – пояснила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Для комфортного зимнего сна соне требуется более высокая температура, чем на улице, поэтому ее дуплянка утепляется шерстью, а сверху засыпается дубовыми листьями. Спит это животное довольно глубоко и проводит зиму именно за счет накопленных жировых запасов.

Полчки являются настоящими вегетарианцами: они едят желуди, орехи, а также различные ягоды и фрукты. Ареал обитания грызунов охватывает большую часть Европы, Кавказ и Малую Азию.

Новости Москвы,Светлана Акулова,
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