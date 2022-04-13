Качество воды в Москве стали проверять строже из-за паводка

В Москве на время весеннего паводка усилили контроль качества водопроводной воды, подход к нему стал строже. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, сообщается на портале правительства столицы.

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По словам Бирюкова, в период паводка сбор проб проводится два раза в сутки. Полученные образцы потом проверяют в лабораториях центра контроля качества воды, результаты передаются в инспекцию зоны санитарной охраны и технологические службы станций водоподготовки.

Заммэра объяснил, что наблюдение за качеством воды в городе производится круглосуточно. При необходимости эксперты вносят корректировки в технологию водоподготовки.