В Москве запустили спецпроект о технологиях искусственного интеллекта

Спецпроект, посвященный внедрению технологий искусственного интеллекта, запустили в Москве. Благодаря ему все желающие смогут узнать о том, какие проекты с использованием искусственного интеллекта уже реализуются в городе, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Фото: mos.ru mos.ru

"Наборы обезличенных данных - основа для обучения алгоритмов искусственного интеллекта, поэтому Москва готова на единых для всех условиях предоставлять датасеты для разработки ИИ-решений, которые можно будет применить на благо города. Запуск такого проекта - еще один способ помочь разработчикам создавать новые прорывные проекты во всех сферах городского хозяйства. Это позволит сделать жизнь москвичей еще более комфортной и безопасной, а также обеспечить достойную конкуренцию российской IT-отрасли на мировом уровне", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Проект размещен на портале mos.ru. На странице проекта есть детальные примеры датасетов. Среди них информация о городских спортивных и культурных мероприятиях, которую можно использовать при создании новых полезных сервисов для горожан, данные о дворах, контейнерных площадках, дорогах и других объектах городского хозяйства, позволяющие вырабатывать решения для более эффективного управления отраслью, а также информация о состоянии атмосферного воздуха, воды и почвы. Она нужна, чтобы помочь искусственному интеллекту давать более точную аналитику и прогнозы в сфере экологии.