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4 часа назад

В Москве собственники земельных участков смогут отсрочить платежи

РИА Недвижимостьиещё 5

Собственники городских земельных участков в Москве могут перенести платежи по рассрочке за второй квартал 2022 года на шесть месяцев, сообщается на сайте мэра столицы.

В Москве собственники земельных участков смогут отсрочить платежи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Собственники земельных участков, меняющие вид разрешенного использования, имеют право обратиться за отсрочкой платежа по рассрочке за второй квартал. Это позволяет предпринимателям перенаправить освободившиеся средства на реализацию градостроительных проектов", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Поясняется, что собственники земли, изменившие вид ее разрешенного использования, могут получить отсрочку платежей на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. Федеральный закон предусматривает такую отсрочку. Эти средства компенсируют затраты столицы на обеспечение застраиваемых районов объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

"За данной мерой уже обратились девять инвесторов. Они отсрочили платежи на общую сумму 1,23 миллиарда рублей за смену видов разрешенного использования 17 земельных участков" - отмечается на сайте.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,
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