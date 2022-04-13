Одиннадцать заброшенных коттеджей снесли в Мытищах

Комплекс из 11 недостроенных двухэтажных коттеджей снесен на территории коттеджного поселка «Тайнинская слобода» в Мытищах, сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области со ссылкой на министра правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.

Фото: ТАСС ТАСС

«По недостроенному комплексу коттеджей на портал «Добродел» поступали обращения граждан с просьбой ликвидировать долгострой. Проблемные объекты доставляли дискомфорт жителям соседнего жилого комплекса. В результате совместной работы с собственником и администрацией недостроенные коттеджи были включены в перечень объектов для ликвидации, а позднее проведены работы по демонтажу зданий. На сегодняшний день территория площадью порядка 8,4 тыс. кв. м свободна от построек», - приводятся в сообщении слова Гордиенко.

Он подчеркнул, что ликвидация недостроев, самостроев и аварийных зданий способствует улучшению архитектурно-градостроительного облика Подмосковья, делает населенные пункты безопаснее и комфортнее для проживания, позволяет освободить неиспользуемые территории для нового строительства, в том числе социальных объектов, а также организации новых рабочих мест, благоустройства и создания общественных пространств.

В пресс-службе уточнили, что за четыре года на территории городского округа Мытищи выявлено 240 объектов незавершенного строительства. К настоящему времени ликвидировано, в том числе снесено, достроено и приведено в соответствие 138 объектов (58% от общего количества).