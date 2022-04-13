В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
2 часа назад

Певица Валерия вспомнила о переезде в Москву в 17 лет

Мослента

О своем переезде в Москву в 1991 году вспомнила в беседе с «Москвич Mag» российская эстрадная певица, народная артистка России Валерия. Тогда ей было 17 лет.

Валерия вспомнила о переезде в Москву в 17 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, она всегда знала, что переедет из Аткарска в Москву и даже не рассматривала другие варианты. В 1991 году Валерия вместе с матерью приехала в столицу для поступления в Гнесинскую академию, и все прошло успешно. Девушку зачислили в класс к Иосифу Кобзону, и с этого началась ее творческая биография.

«Не буду кривить душой и говорить, что мне пришлось долго бороться за место под солнцем в столице нашей родины — ничего этого не было. Я сразу поступила, и началась очень интересная жизнь», — поделилась Валерия.

Она рассказала, что в студенческие годы смогла познакомиться с лучшими композиторами, музыкантами и поэтами своего времени.

Ранее Валерия призналась в любви к Москве, а также назвала главные плюсы города.

Новости Москвы,Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Кобзон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители