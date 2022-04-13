Валерия вспомнила о переезде в Москву в 17 лет

О своем переезде в Москву в 1991 году вспомнила в беседе с «Москвич Mag» российская эстрадная певица, народная артистка России Валерия. Тогда ей было 17 лет.
По ее словам, она всегда знала, что переедет из Аткарска в Москву и даже не рассматривала другие варианты. В 1991 году Валерия вместе с матерью приехала в столицу для поступления в Гнесинскую академию, и все прошло успешно. Девушку зачислили в класс к Иосифу Кобзону, и с этого началась ее творческая биография.
«Не буду кривить душой и говорить, что мне пришлось долго бороться за место под солнцем в столице нашей родины — ничего этого не было. Я сразу поступила, и началась очень интересная жизнь», — поделилась Валерия.
Она рассказала, что в студенческие годы смогла познакомиться с лучшими композиторами, музыкантами и поэтами своего времени.
Ранее Валерия призналась в любви к Москве, а также назвала главные плюсы города.