Тестирование «Умного шлагбаума» в одном из столичных дворов попало на видео

«Человек заранее сообщает системе номер автомобиля. Шлагбаум оснащен видеокамерой, подключенной к нейросети. Когда автомобиль подъезжает к шлагбауму, искусственный интеллект распознает его госномер. Если номер есть в базе, шлагбаум открывается. От водителя не требуется никаких дополнительных действий. А значит, въезжать во двор станет еще быстрее и удобнее», - сообщает пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы.