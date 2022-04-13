Тестирование «Умного шлагбаума» в одном из столичных дворов попало на видео

“Умный шлагбаум” протестировали в одном из дворов Москвы. Видео публикует telegram-канал «Мослента».
Как рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы, шлагбаум автоматически перед автомобилем, чей номер есть в базе.
«Человек заранее сообщает системе номер автомобиля. Шлагбаум оснащен видеокамерой, подключенной к нейросети. Когда автомобиль подъезжает к шлагбауму, искусственный интеллект распознает его госномер. Если номер есть в базе, шлагбаум открывается. От водителя не требуется никаких дополнительных действий. А значит, въезжать во двор станет еще быстрее и удобнее», - сообщает пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы.
Стоит отметить, что сейчас проходят первые тесты, в ходе которых специалисты проверят, как сервис работает в различных ситуациях. В перспективе по просьбе жителей планируется запустить данный пилотный проект еще в нескольких дворах.