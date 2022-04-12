В Москве планируют провести фестиваль внутреннего туризма

Первый фестиваль внутреннего туризма "Россия 8 230", который ориентирован на вовлечение туристов в путешествия по регионам РФ, планируют провести в мае в Центральном парке имени Горького в Москве. Об этом сообщил во вторник руководитель организационного комитета фестиваля Николай Анохин.
"Общая концепция - это сделать большой развлекательный проект-фестиваль, на котором будут представлены строго только регионы России. <…> Многие регионы еще не обладают хорошей достаточно качественной туристической инфраструктурой. <…> Представительства регионов - это не просто стенд, это мини-кусочек региона; того, что там может быть", - сказал он во время круглого стола в Центральном доме кинематографистов.
Он отметил, что цифра 8 230 в названии означает расстояние в километрах от крайней западной точки страны (Калининградская область) до крайней восточной точки (Чукотский автономный округ). Согласно информации на слайдах презентации Анохина, фестиваль планируют провести в мае в Центральном парке имени Горького в Москве. Он положительно повлияет на популяризацию внутреннего туризма, обновит имидж России как места для отдыха. По его словам, участие в фестивале подтвердили уже 15 регионов.
По данным сайта фестиваля, каждый регион-участник будет представлен в виде отдельной информационной зоны.