В Москве планируют провести фестиваль внутреннего туризма

"Общая концепция - это сделать большой развлекательный проект-фестиваль, на котором будут представлены строго только регионы России. <…> Многие регионы еще не обладают хорошей достаточно качественной туристической инфраструктурой. <…> Представительства регионов - это не просто стенд, это мини-кусочек региона; того, что там может быть", - сказал он во время круглого стола в Центральном доме кинематографистов.