Участок Киевского шоссе реконструируют

«Мы завершали торгово-закупочные процедуры, определили подрядную организацию и приступаем к производству проектно-изыскательских работ по реконструкции Киевского шоссе на участке с 51-го до 53-го километра. Работы проводятся по поручению Мэра Москвы для обеспечения комфорта и безопасности движения как для водителей, так и для местных жителей поселков Рассудово и Киевского», — отметил он.