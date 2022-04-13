Участок Киевского шоссе реконструируют

Участок Киевского шоссе с 51-го до 53-го километра реконструируют. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Мы завершали торгово-закупочные процедуры, определили подрядную организацию и приступаем к производству проектно-изыскательских работ по реконструкции Киевского шоссе на участке с 51-го до 53-го километра. Работы проводятся по поручению Мэра Москвы для обеспечения комфорта и безопасности движения как для водителей, так и для местных жителей поселков Рассудово и Киевского», — отметил он.
Реконструкция пройдет на участке протяженностью 1350 метров. Специалисты сделают по три полосы движения в каждом направлении, построят боковой проезд вдоль Киевского шоссе (620 метров), обустроят разворотный съезд (510 метров), в том числе эстакады (180 метров). Будут оборудованы заездные карманы и павильоны ожидания на остановках общественного транспорта.
Рафик Загрутдинов добавил, что реконструкция Киевского шоссе на участке с 51-го до 53-го километра — это первый этап работ. Всего предстоит реконструировать Киевское шоссе до 65-го километра. Работы первого этапа планируется выполнить в течение двух лет