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3 часа назад

Участники StartHub.Moscow привлекли свыше одного миллиарда рублей инвестиций

Вечерняя Москва

Участники двух наборов программы развития стартапов StartHub.Moscow сумели привлечь в свои проекты не менее одного миллиарда рублей финансирования. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

StartHub.Moscow привлекла свыше миллиарда рублей инвестиций
Фото: er.ruer.ru

— Наибольший интерес инвесторов вызвали стартапы в сфере финтеха — на них приходится 43 процента привлеченных средств. Кроме того, участие в программе оказалось успешным для проектов по управлению персоналом и в области транспорта и логистики, — рассказал он.

При этом фонды вложили в проекты 70 процентов от общего числа инвестиций. Еще по 12 процентов пришлось на частных инвесторов и гранты.

Также выручка увеличилась у 111 компаний — резидентов StartHub.Moscow, у 64 из них отмечается рост прибыли в несколько раз, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в пятницу, 8 апреля, жителям города рассказали об успешной работе выпускников программы StartHub.Moscow, которые реализуют собственные проекты в области образовательных, медицинских, пищевых, зеленых технологий и кибербезопасности.

Новости Москвы,Алексей Фурсин,
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