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5 часов назад

Сезон речной навигации в Москве откроется 24 апреля

ТАССиещё 1

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сезон речной навигации откроется в Москве 24 апреля. Для пассажиров речных маршрутов создадут сервис продажи билетов на прогулочные и регулярные речные маршруты, сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

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"Сезон речной навигации откроется в столице 24 апреля. <…> Ежегодно прогулочными маршрутами по Москве-реке пользуются 1,2 млн пассажиров. На едином транспортном портале и в приложении "Московский транспорт" пользователи смогут следить за изменениями в расписании, выбирать точное время поездки, также будет доступен удобный сервис покупки билетов", - говорится в публикации.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в этом году формат прогулочных речных перевозок будет обновлен. Так, на причалах будет создана единая навигация с информацией о речных маршрутах: на плакатах с картами будут указаны все остановки и места посадки, а у каждого маршрута будет свой цвет.

"44 причала Москвы-реки теперь обслуживает центр организации дорожного движения. Мы будем следить за техническим состоянием причалов, водной акваторией и формировать расписание прогулочных маршрутов. С помощью почти 300 камер в акватории центр организации дорожного движения следит за участками реки и причалами и ведет круглосуточный мониторинг", - сказал Ликсутов.

По его словам, этот сезон управления городскими прогулочными перевозками по реке для ЦОДД тестовый. Некоторые решения внедрят уже с открытия, оставшуюся часть будут вводить в течение сезона.

"Мы также планируем исключить такое понятие как продажа билетов с рук. Это незаконное и небезопасное явление, от которого давно пора было избавиться - борьба за пассажира, промоутеры из 1990-х, завышение цены поездки в три-пять раз, если ты не купил билет заранее. Вместо этого в наиболее популярных местах будет доступна продажа билетов в городских кассах. По-прежнему будет доступна покупка билета на теплоходе - через официальные терминалы и кассовые аппараты с чеком", - сказал Ликсутов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Правительство Москвы,
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