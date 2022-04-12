МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сезон речной навигации откроется в Москве 24 апреля. Для пассажиров речных маршрутов создадут сервис продажи билетов на прогулочные и регулярные речные маршруты, сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

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"Сезон речной навигации откроется в столице 24 апреля. <…> Ежегодно прогулочными маршрутами по Москве-реке пользуются 1,2 млн пассажиров. На едином транспортном портале и в приложении "Московский транспорт" пользователи смогут следить за изменениями в расписании, выбирать точное время поездки, также будет доступен удобный сервис покупки билетов", - говорится в публикации.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в этом году формат прогулочных речных перевозок будет обновлен. Так, на причалах будет создана единая навигация с информацией о речных маршрутах: на плакатах с картами будут указаны все остановки и места посадки, а у каждого маршрута будет свой цвет.

"44 причала Москвы-реки теперь обслуживает центр организации дорожного движения. Мы будем следить за техническим состоянием причалов, водной акваторией и формировать расписание прогулочных маршрутов. С помощью почти 300 камер в акватории центр организации дорожного движения следит за участками реки и причалами и ведет круглосуточный мониторинг", - сказал Ликсутов.

По его словам, этот сезон управления городскими прогулочными перевозками по реке для ЦОДД тестовый. Некоторые решения внедрят уже с открытия, оставшуюся часть будут вводить в течение сезона.