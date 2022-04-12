Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Днем космонавтики.
«Дорогие друзья, сердечно поздравляю с Днем космонавтики!» - написал мэр.
Он отметил, что исторический полет советского летчика-космонавта Юрия Гагарина вокруг Земли стал началом новой эры в развитии цивилизации.
«Мы гордимся тем, что многие космические открытия сделаны в нашей любимой Москве - с ее уникальными учеными, конструкторскими бюро и предприятиями. Уверен, еще больше достижений в этой отрасли нас ждет, когда в столице появится Национальный космический центр на территории завода имени Хруничева. Его строительство не прекращается ни днем, ни ночью», - отметил Собянин.
По его словам, это будет один из крупнейших в мире аэрокосмических кластеров, где разместятся все ключевые организации ракетно-космической промышленности и будут работать в общей сложности порядка 20 тыс. человек.