В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
3 часа назад

Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики

Агентство «Москва»иещё 2

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Днем космонавтики.

Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики
Фото: Пресс-служба мэра и правительства МосквыПресс-служба мэра и правительства Москвы

«Дорогие друзья, сердечно поздравляю с Днем космонавтики!» - написал мэр.

Он отметил, что исторический полет советского летчика-космонавта Юрия Гагарина вокруг Земли стал началом новой эры в развитии цивилизации.

«Мы гордимся тем, что многие космические открытия сделаны в нашей любимой Москве - с ее уникальными учеными, конструкторскими бюро и предприятиями. Уверен, еще больше достижений в этой отрасли нас ждет, когда в столице появится Национальный космический центр на территории завода имени Хруничева. Его строительство не прекращается ни днем, ни ночью», - отметил Собянин.

По его словам, это будет один из крупнейших в мире аэрокосмических кластеров, где разместятся все ключевые организации ракетно-космической промышленности и будут работать в общей сложности порядка 20 тыс. человек.

Новости Москвы,Юрий Гагарин,Сергей Собянин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители